Les flâneurs

Nelly sur le divan

L’écrivaine Nelly Arcan, à la vie d’étoile filante, nous a quittés il y a 12 ans. Mais son œuvre incendiaire ancrée dans la condition féminine reste une source d’inspiration. Psychanalyste, essayiste et plasticienne, Anouchka d’Anna publie, aux Éditions des Crépuscules, Nelly Arcan, la putain lacanienne. Avec finesse et réflexions féministes, philosophiques et psychanalytiques, son regard pénètre les profondeurs de cette femme lucide, ravagée et niée : « Nelly s’identifie à sa condition d’objet, tout en fantasmant d’être de l’autre côté, du côté des hommes. »