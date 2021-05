Les flâneuses

Finale émouvante​

Il reste un épisode à Bête noire, série de Patrick Lowe et Annabelle Poisson réalisée par Sophie Deraspe. Bien qu’ils en sachent plus sur ce qui a motivé Jérémy (Zakary Auclair) à s’enlever la vie après avoir tiré sur ses camarades de classe, le sergent Boisvert (Martin Dubreuil) et la coroner Sirois (Sophie Cadieux) réservent des surprises à sa mère (Isabelle Blais) et à son père (Steve Gagnon). Malgré des faits troublants (intimidation, violence envers les femmes, masculinité toxique), la finale bouleversante est porteuse d’espoir. Le mercredi, 20 h, à Séries Plus.