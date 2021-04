Le 18e prix des collégiens à «Ténèbre» de Paul Kawczak

N’ayant pu se tenir tel que prévu le 9 avril au Salon international du livre de Québec, la remise du 18e Prix des collégiens s’est déroulée en distanciel sur le site Facebook de l’événement jeudi soir. Le grand jury formé d’élèves des collèges et des cégeps a choisi Ténèbre, de Paul Kawczak (La Peuplade).

« Pour le portrait percutant d’une âme mélancolique à la dérive… Pour sa démarche d’écriture extrêmement poussée et engagée, alliant un ton à la fois didactique et poétique… Pour ses personnages en quête de repères et la description de tissus familiaux complexes au sein d’une intrigue savamment ficelée… Pour le jeu de miroirs époustouflant entre un conflit sociopolitique de grande envergure et le déchirement interne du protagoniste… Pour sa représentation crue d’un enjeu à la fois intemporel et profondément d’actualité… Pour ses descriptions décomplexées d’une sexualité débridée mais émancipatrice et pour sa dénonciation de la masculinité toxique… Pour l’apothéose de violence lyrique qui ouvre et clôt le roman, pour l’horreur représentée de façon aussi dérangeante que belle et déchirante … pour l’écriture bouleversante qui, en elle-même, suscite de vives émotions… Pour son caractère à la fois choquant et sublime, comme le lingchi de Xi Xiao, pour ses nombreuses références intertextuelles qui en font une ode à la littérature, le Prix littéraire des collégiens 2021 est remis à Ténèbre de Paul Kawczak (La Peuplade) », ont annoncé Maxime Ouellet du Cégep Beauce-Appalaches et Clara Coderre du Collège Jean-de-Brébeuf, qui représentaient les étudiants lors de la cérémonie.

Rappelons que les autres finalistes de cette 18e édition étaient Tireur embusqué, de Jean-Pierre Gorkynian (Mémoire d’encrier), Une joie sans remède, de Mélissa Grégoire (Leméac), Chasse à l’homme, de Sophie Létourneau (La Peuplade) et Mammouth, de Pierre Samson (Héliotrope).

Présidé par Manon Dumais, responsable des contenus littéraires au Devoir, le jury de sélection du 18e Prix des collégiens était composé du critique au Devoir Christian Desmeules, du professeur titulaire au Département d’études françaises de l’Université du Nouveau-Brunswick (Fredericton), essayiste et critique à la revue Nuit Blanche Patrick Bergeron, de la postdoctorante du CRILCQ et autrice Clara Dupuis-Morency et de la responsable des pages culturelles au Devoir Louise-Maude Rioux Soucy.

Doté d’une bourse de 5000 $, nommée Bourgie-Lemieux, du nom des deux fondateurs du prix, par le RIASQ, le Prix vise à promouvoir la littérature actuelle auprès des collégiens en encourageant l’exercice du jugement critique.