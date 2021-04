Les flâneurs

La veille de la Saint-Patrick de 1990, le musée Isabella Stewart Gardner de Boston se faisait dérober treize œuvres majeures — dont trois Rembrandt et un Vermeer — évaluées à plus d’un demi-milliard de dollars américains. La minisérie en quatre épisodes This Is a Robbery : The World’s Biggest Art Heist refait la rocambolesque enquête impliquant un « poteux » comme gardien de nuit et de colorés suspects associés aux gangs criminels irlandais et italiens avec l’aide de journalistes encore occupés à élucider l’affaire puisque les tableaux, qui auraient pu transiter par Montréal, sont encore introuvables. Sur Netflix.