Les flâneuses

De la musique avant toute chose

Il n’y a pas de peuple sans musique. Comme une vague, somptueux voyage de la Montréalaise Marie-Julie Dallaire en noir et blanc à travers l’univers musical, pénètre cet art avec une charge de notes et d’émotions qui bercent, galvanisent et transportent le spectateur.  Par la polyphonie des Pygmées, par la voix de musicologues, par le stradivarius de Stéphane Tétreault, par les réflexions et les performances du compositeur-interprète Patrick Watson, par les sons de la forêt, c’est le rapport universel à la musique qui nous étreint et nous unit. Lancé au FIFA, le documentaire est maintenant en salle.