Les flâneuses

La biodiversité s’invite au jardin

Il y a de ces visiteurs qui ne s’annoncent guère avant de sévir dans nos jardins et nos potagers. Mais il y a aussi des insectes bénéfiques qu’on peut attirer dans ces espaces verts. Papillons, abeilles et autres pollinisateurs fourmillent dans le livre d’Albert Mondor et Daniel Gingras, Des bestioles et des plantes (Les Éditions du Journal). On y trouve des plans de plates-bandes pour accueillir les bibittes utiles avec leurs plantes préférées, de même que des astuces écologiques pour repousser les ravageurs et des infos sur l’élevage d’insectes. Le tout appuyé par de superbes photos et illustrations.