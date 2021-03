Québec bonifie de trois mois et de 18 millions son aide aux salles de spectacles

Le gouvernement Legault prolonge de trois mois et de 18 millions son plan d’aide qui compense les pertes en revenus de billetterie pour les salles de spectacles touchées par les mesures sanitaires. La bonification de la mesure est annoncée alors qu’il reste près de 40 % des sommes dans l’enveloppe initiale.

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, a confirmé par communiqué jeudi matin que Québec accompagnera la réouverture des salles « au moins » jusqu’au 30 juin. Au départ, le programme annoncé le 2 octobre — soit au lendemain du passage de Montréal en zone rouge, ce qui impliquait alors la fermeture des salles de spectacle — devait se terminer le 31 mars. Une somme de 50 millions y était rattachée.

C’est une « aide dont bénéficie toute la chaîne de diffusion et qui permet de soutenir directement les artistes et les travailleurs culturels », affirme Mme Roy dans le communiqué. « La poursuite de cette mesure répond au besoin de prévisibilité du milieu de la diffusion en lui assurant un soutien le temps que s’organisent tous les préparatifs en vue de la diffusion des spectacles. »

Le mécanisme prévu par Québec consiste à payer aux diffuseurs et aux producteurs de toute taille (ce qui inclut la production en autodiffusion) et de toutes disciplines 75 % des revenus de billetterie qui auraient été normalement touchés sans la pandémie. L’aide est aussi modulée différemment si un spectacle est annulé ou s’il est présenté devant une salle à capacité réduite.

En octobre, Nathalie Roy précisait que « pour avoir droit à cet argent, les diffuseurs et les producteurs devront nous donner l’assurance que les artistes, et tous les artisans, seront payés, jusqu’aux maquilleurs ».

60 % de l’enveloppe utilisée

Selon des informations transmises au Devoir par le ministère de la Culture et des Communications, cette mesure d’aide a permis de financer 215 organismes et 4700 représentations (en date du 28 février). Au total, 31 millions ont été distribués : c’est donc dire qu’il reste 19 millions dans l’enveloppe, montant que Québec vient doubler avec l’ajout annoncé jeudi.

Le ministère affirme que « la majorité des sommes [de l’enveloppe initiale] seront engagées au 31 mars, et les sommes toujours disponibles seront versées dans les semaines subséquentes ». On soutient que « l’aide varie grandement d’un bénéficiaire à l’autre en fonction de ses activités et du nombre de représentations faisant l’objet de la demande », et qu’il n’y a « pas de montant moyen représentatif des sommes pour une production ».

Le Conseil des arts et des lettres du Québec indique toutefois sur son site Internet qu’il y a un plafond de 75 000 $ par représentation, et que le montant de l’aide accordée « ne peut avoir pour effet de provoquer un surplus d’opérations ».