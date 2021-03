Les flâneurs

Pedro et Tilda

Devant cette adaptation libre de la pièce La voix humaine de Jean Cocteau, on voudrait que Pedro Almodóvar réalise davantage de courts métrages. En effet, ce film de 30 minutes, vibrant de couleurs primaires, richement baroque et symbolique, du pur Almodóvar en somme, est une merveille. Le cinéaste de Douleur et gloire et de Tout sur ma mère offre un formidable « one woman show » à Tilda Swinton, que sa caméra adore et magnifie. L’actrice est fabuleuse en femme qui attend en vain son amant au rythme de la musique « herrmannesque » d’Alberto Iglesias. À la Cinémathèque dès le 12 mars.