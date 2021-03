Les flâneuses

« Chaque texte, chaque poème, chaque illustration est une manifestation furieuse, une bombe, un appel et une réflexion complexe sur la création et l’expression au féminin », déclarent Vanessa Bell et Annabelle Moreau dans l’éditorial printanier de la revue Lettres québécoises à propos de « femmes manifestes », percutant et pertinent dossier de près de 40 pages. Ont notamment participé à ce dossier, illustré d’éloquents collages de Julie Doucet, Mélikah Abdelmoumen, Nicole Brossard, Lula Carballo, Martine Delvaux et Claudia Larochelle. Disponible le 10 mars.