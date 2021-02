Les flâneuses

Les nominations pour les Golden Globes sont maintenant connues. C’est donc le temps de regarder les films qui sont passés sous le radar, faute de marquises où s’afficher. Ici, c’est l’hiver, mais à Palm Springs, l’été semble infini. Surtout si on est coincé dans une boucle de temps et que le même jour se rejoue sans cesse. Cette comédie noire est un magnifique terrain de jeu pour Andy Samberg (Saturday Night Live) et Cristin Milioti (How I met your mother), en antihéros sans histoire et sans avenir. Connaissances en physique quantique non requises. Sur Amazon Prime.