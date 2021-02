Les flâneurs

Philo du clito

L’émission de radio Les chemins de la philosophie, par Adèle Van Reeth sur France Culture, a amorcé l’année avec une série sur le corps féminin. Le premier épisode, et seul (malheureusement !) disponible en libre écoute, porte sur la philosophie du clitoris, autour de la pensée de Catherine Malabou sur ledit organe et de son plus récent bouquin, Le plaisir effacé : clitoris et pensée (Rivages). En les écoutant jouer avec des idées reçues et nouvelles sur le sexe féminin et le plaisir, on se dit que le cerveau, oui, est aussi un grand organe de jouissance.