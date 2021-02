Une manifestation pour les arts vivants

Absents des scènes et loin de leur public depuis maintenant près d’un an, des artistes des arts vivants convient le public à une « manifestation » au centre-ville de Montréal dimanche après-midi.

« La manifestation est la seule possibilité pour nous d’exister actuellement dans la sphère publique », souligne l’auteur et metteur en scène Hugo Fréjabise, organisateur de « Ceci n’est pas un spectacle ».

Dans cette manifestation qui « n’est pas un spectacle », des prestations de danseurs, de comédiens, de slameurs, de musiciens se succéderont pour rappeler au public que les arts vivants « existent » et que « la réflexion qu’on propose sur le monde, sur la société et sur nous-mêmes » demeure tout aussi essentielle, sinon plus en ces temps extrêmes.

Après un an de pandémie, la société québécoise doit sortir du binôme « essentiel / non essentiel », croit Hugo Fréjabise, qui ne remet pas pour autant en question l’urgence sanitaire actuelle. « Mais on nous fait croire qu’il y a une ontologie de l’essentiel et du non essentiel, que des choses le sont et que d’autres ne le sont pas, alors que c’est un débat partisan. Je ne dis pas que c’est faux, mais je dis que c’est une idéologie politique dont on peut et dont on doit discuter. »

Une solution durable doit être trouvée, croit-il, pour sortir de la stratégie du tout-numérique que semble proposer le gouvernement. « Je trouve ça assez méprisant de nous renvoyer à YouTube et à la popularité des clics en proposant ce virage numérique où on est vu comme des youtubeurs en puissance, avance-t-il. On sait que les épidémies vont se multiplier, on ne peut pas uniquement réagir en termes assez précaires d’enfermement. On peut l’accepter un temps, mais pas sur le long terme. »

La manifestation débute à 14 h sur l’esplanade de la Place des Arts.