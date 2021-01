Les flâneurs

Policières tragicomiques

La nouvelle fiction à la CBC Pretty Hard Case emprunte à la « buddy comedy » policière, ce genre qui mise sur deux personnages centraux que tout oppose mais qui deviennent tout de même de grands amis. Elle se distingue toutefois du lot parce que ses héroïnes sont des flics dans la quarantaine (Adrienne C. Moore et Meredith MacNeill, enthousiastes et convaincantes) et qu’elle conjugue avec beaucoup de justesse les intrigues comiques (et parfois dramatiques) de leur travail et sur une note plus sombre les ratés de leur vie personnelle. CBC et sur CBC Gem dès le 3 février.