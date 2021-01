Allégations d’inconduite sexuelle: l’humoriste Julien Lacroix sort de son silence

Près de six mois après la publication d’une enquête du Devoir dans laquelle neuf femmes racontaient avoir été victimes d’agressions ou d’inconduites sexuelles de la part de Julien Lacroix, l’humoriste mettait en ligne ce mardi à 11 h un long message sur Facebook et sur Instagram. « Cette prise de parole, je ne la fais pas dans le but d’annoncer un retour. Je la fais pour présenter mes excuses aux personnes que j’ai profondément blessées. »

L’homme de 28 ans dit aujourd’hui appuyer « le mouvement de dénonciations, malgré les impacts majeurs que ça a eu dans ma vie. Je suis conscient que c’est ainsi que se font les révolutions et que s’opèrent des changements nécessaires. Il est anormal qu’en 2021, autant d’hommes continuent d’avoir des comportements toxiques. Je ne veux plus jamais faire partie de cette catégorie. »

Au matin de la parution de l’article du Devoir, le 27 juillet dernier, l’artiste avait écrit sur Facebook : « Je ne suis pas un ange, mais pas un démon non plus, et certainement pas le prédateur sexuel qui sévit depuis une décennie comme Le Devoir m’a décrit. » Il annonçait au lendemain de cette réaction à chaud, dans un autre message publié sur les réseaux sociaux, une pause professionnelle : « L’heure est venue d’aller chercher des réponses à des questionnements que je traîne avec moi depuis de trop longues années. »

L’humoriste écrit aussi aujourd’hui avoir longtemps ignoré ses problèmes de consommation. « [J]’ai étourdi mon mal-être avec l’alcool, la drogue et plus tard le travail. J’ai oublié de faire attention à l’humain et aux gens autour de moi. Je ne veux en aucun cas me cacher derrière cette maladie. Je suis un alcoolique et je me rétablis, un jour à la fois. »