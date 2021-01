Reculade de Québec sur la réouverture complète des bibliothèques

Après avoir annoncé dans la journée de dimanche que les bibliothèques du Québec pourraient avoir « tous les espaces ouverts pour tous, tout en respectant les mesures sanitaires obligatoires », le ministère de la Santé est revenu lundi matin sur sa décision, à la suite d’une intervention de la Santé publique. « Bien que le décret indique une pleine ouverture des bibliothèques, il faudrait parler d’un accès limité aux comptoirs et pour la clientèle étudiante », a corrigé a posteriori Robert Maranda, des relations avec les médias.

En début d’après-midi, les éclaircissements demandés sur l’application de ces consignes de la Santé publique n’étaient toujours pas apportés. Au contraire, Marjorie Larouche, aussi du ministère de la Santé, précisait alors que le tout était remis en discussion. « Les modalités relatives à l’application de cette mesure sont présentement en discussion et feront l’objet de précisions ultérieurement », a-t-elle indiqué au Devoir.

L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) a reçu de son côté une requête plus claire, mais venant du ministère de la Culture. « En gros, on nous demande de respecter l’intention exprimée par le premier ministre [François Legault] lors de la conférence de presse du 6 janvier : l’ouverture des espaces de travail aux étudiants et aux élèves seulement », a expliqué la directrice générale, Eve Lagacé, en début d’après-midi. Le prêt sans contact de documents se poursuit-il ? « Oui », a-t-elle répondu.

Le ministère a-t-il justifié cette reculade ? « Je n’ai pas eu d’explications, et il n’y a pas de décret publié encore. Mais comme on nous formule la même demande à la fois du côté de la Culture et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, c’est cette recommandation qu’on vient d’envoyer à nos membres. » Comment réagit l’ABPQ ? « On préférerait avoir accès à une information complète et claire rapidement pour que nos membres puissent s’organiser afin de répondre aux besoins de la population le plus vite possible. »

Chez les bibliothécaires, une fatigue et des émotions à fleur de peau se révélaient déjà à l’annonce de la réouverture ce matin, selon ce qu’a pu observer Le Devoir. Plusieurs estimaient illogique de rouvrir au pic de la pandémie, et voyaient là une contradiction avec le confinement et le couvre-feu. D’autres, moins nombreux, se réjouissaient d’être considérés comme un service essentiel.