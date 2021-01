Les flâneuses

Ma meute est meilleure que la tienne

DreamWorks ne réinvente pas la roue avec Les Croods 2. Une nouvelle ère, prévisible du début à la fin, mais il la fait tourner saprément vite. Plus dense et plus drôle, cette aventure de l’attachante famille préhistorique exulte une énergie contagieuse tout en offrant une orgie de couleurs et de textures qui déferlent jusqu’au tournis. La voici aux portes d’une oasis luxuriante imaginée par la famille des Meilleurmeute. Le clash entre cette bulle émancipée tirée à quatre épingles et la meute brouillonne et colérique des Croods n’en offre pas moins plusieurs francs éclats de rire. En VSD.