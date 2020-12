Les flâneurs

Dernière enquête « comique »

Avouons-le d’emblée : l’ultime enquête de Constance et de ses collègues policiers de la couronne nord n’est peut-être pas la plus originale et la plus survoltée des quatre

saisons de Faits divers (Tou.tv Extra). Pourtant, cette histoire de meurtres digne des frères Coen, à laquelle sont mêlés un cartel mexicain de la drogue, un aspirant motard et un commentateur radio conservateur intello, s’avère très drôle et divertissante, mais un peu moins que les précédentes. Elle permet de boucler la boucle avec les attachants personnages principaux de cette belle aventure télévisuelle.