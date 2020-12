Les flâneurs

Histoires pour petites oreilles

Et sans doute quelques grandes oreilles aussi ! La légende de la littérature et du théâtre jeunesse d’ici Jasmine Dubé (Le bain, Ma petite boule d’amour) propose sur le site de sa compagnie de théâtre une série de balados, où elle interprète de sa voix rassurante et espiègle des contes de saison de son cru. Le premier en liste, Norbert le petit chevreuil, récit d’un faon qui a l’ambition d’œuvrer pour le père Noël, s’écoute fort bien en (jeune) famille, blotti à l’ombre du sapin, juste avant une sieste ou un plus long dodo...