Les flâneurs

Besoin de légèreté et d’un brin de gaieté ? Fabcaro rapplique en deux temps. Si son roman Broadway (Gallimard) déçoit — la recette est trop visible et manque plusieurs de ses effets —, la bédé Open Bar 2 (Pataquès) tombe juste. Cet opus fait pouffer d’un rire absurde, avec ses dessins minimaux, ses renversements de situation et son regard plus déjanté que cynique, très franco-français, posé sur les bobos de notre temps. Ils sont ici autant têtes de Turc que lecteurs cibles. Bon pour repulper les zygomatiques.