Les flâneurs

Ce qui frappe d’abord dans Traversées, c’est la vulnérabilité assumée de ses cinq héroïnes au long cours, parties explorer les chemins battus et rabattus pendant des millénaires par les chasseurs inuits du Grand Nord québécois. Poignante à maints égards, leur difficile traversée du parc Kuururjuaq ouvre à une introspection criante de vérité. Écrit et réalisé par Caroline Côté et Florence Pelletier, ce documentaire tonifiant et inspirant offre une magnifique leçon de résilience, de bienveillance et de solidarité. À attraper sur les plateformes des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée et du Clap.