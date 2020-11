Les flâneurs

Du rêve à l’oubli​

Après avoir rendu hommage à son père photographe dans la magnifique bande dessinée Contact (Mécanique générale, 2019), Mélanie Leclerc livre cette fois un tout aussi vibrant hommage à sa mère, à sa marraine et à une collègue bibliothécaire. Ce faisant, elle signe une poignante réflexion sur les aspirations artistiques, la charge mentale des femmes et la fragilité de la mémoire. Avec ses délicates images d’une grâce poétique et d’une puissance évocatrice, où s’harmonisent émotion, humour, légèreté et onirisme, Temps libre (Mécanique générale) s’avère une autofiction d’une grande beauté.