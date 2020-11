Snapchat lance Spotlight, sur le modèle de TikTok

Ses « stories » éphémères ont été largement copiées par les autres réseaux, mais c’est au tour de Snapchat de s’inspirer de ses jeunes concurrents : l’application au logo fantôme lance Spotlight, un fil public de contenus produits par ses utilisateurs, sur le modèle de TikTok. Les utilisateurs de Snapchat — en majorité des adolescents et de jeunes adultes — ne partageaient jusqu’à présent leurs photos et vidéos qu’avec leurs contacts ou les publiaient dans des messages privés… Ou sur des réseaux concurrents.

À partir de lundi, dans 11 pays, dont le Canada, les États-Unis et la France, ils pourront diffuser leurs créations plus largement, en restant sur l’application, sur un fil public, personnalisé automatiquement par l’algorithme en fonction des goûts des spectateurs.

Cette formule a fait le succès de TikTok, avec, pour les influenceurs, l’espoir de créer une vidéo virale, et, pour les utilisateurs, la possibilité de faire défiler une sélection sur mesure de contenus courts. Mais Snapchat, qui travaille sur Spotlight depuis un an et demi, a tiré des leçons des modèles existants, comme TikTok ou Reels, la version d’Instagram.

Pour commencer, les contenus devront être approuvés par les modérateurs de la plateforme. Au début, chaque vidéo publiée aura été vue par une personne au préalable, a expliqué la société à l’AFP. Par la suite, ce sera sans doute une combinaison d’intervention humaine et d’intelligence artificielle.

Pas de commentaires

L’application fréquentée par près de 250 millions de personnes au quotidien n’a pas révélé combien de modérateurs travaillent à cette tâche potentiellement gargantuesque, mais estime que cela en vaut la chandelle. Les dirigeants préfèrent choisir les contenus qui seront vus par des millions de personnes plutôt que de devenir une plateforme ouverte qui doit sans cesse se préoccuper de retirer les contenus problématiques.

Facebook (sur son réseau principal et sur Instagram), TikTok, YouTube et les autres se font fréquemment reprocher de ne pas lutter suffisamment contre la désinformation, les incitations à la violence ou les discours haineux. Snapchat connaît aussi ce genre de problèmes, qui nuisent à la confiance des utilisateurs et des annonceurs publicitaires. Il y a quelques jours, dans la ville française d’Annecy, un lycéen a été mis en examen pour avoir menacé de mort une enseignante sur le réseau.

Autre différence majeure avec les fils rivaux : il n’y aura pas de commentaires publics sur Spotlight. Tout au plus les utilisateurs pourront-ils faire des remarques privées aux créateurs, s’ils n’ont pas publié leurs contenus de façon anonyme et acceptent d’être contactés.

La plateforme entend ainsi créer un environnement positif, où il n’est pas possible d’être désagréable, contrairement à TikTok où même les influenceurs suivis par des millions de personnes se retrouvent à publier leurs vidéos dans un espace où ils font face à beaucoup de négativité, selon un porte-parole de Snapchat.

Le million

N’importe quel créateur, qu’il soit suivi par des dizaines ou des milliers de personnes, pourra cliquer sur la case Spotlight après avoir réalisé une vidéo avec (ou sans) les célèbres filtres de l’application, allant des oreilles de chat aux visages et aux voix déformés. Snapchat insiste sur l’égalité entre utilisateurs, qui se disputeront d’éventuels gains financiers sur la base de l’intérêt suscité par leurs contenus.

Plus d’un million de dollars seront distribués chaque jour. « Les “snaps” sont évalués sur la base des interactions avec les gens, comme le temps passé à regarder une vidéo ou les cœurs attribués. Les revenus sont déterminés en fonction du nombre de visionnages uniques », précise un communiqué.

Plus de deux ans après son entrée en Bourse, Snapchat n’a toujours pas réussi à dégager de profits. Au troisième trimestre, la société a ainsi perdu 200 millions de dollars. Mais elle a doublé son chiffre d’affaires en rythme annuel, à 680 millions, notamment grâce au lancement réussi de nouveaux outils, pour inciter ses utilisateurs à passer toujours plus de temps sur l’application, et de nouveaux produits publicitaires, pour « essayer » des accessoires en réalité augmentée ou s’immerger dans l’univers d’une marque.

En 2013, Snapchat avait inventé les « stories », des histoires qui disparaissent 24 heures après avoir été mises en ligne. Ultra populaires, elles ont été copiées par Facebook (d’abord sur Instagram, en 2016) et plus récemment par Twitter, qui vient de lancer les « fleets ».