Les flâneurs

En 2016, année du singe selon l’astrologie chinoise, Patti Smith a eu 70 ans et a perdu un ami très cher. Puis Donald Trump a été élu président des États-Unis. Dans son singulier récit de voyage à travers l’Amérique et le Portugal, la mythique artiste revient sur cette année difficile en livrant une réflexion mélancolique, lucide et porteuse d’espoir sur le temps qui passe, la mort et le deuil. Truffé de conversations imaginaires, de rêveries crépusculaires et de rêves éveillés, L’année du singe (Gallimard) n’a pas la puissance de Just Kids (Denoël, 2010), mais s’avère aussi fascinant.