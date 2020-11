Les flâneuses

Mémoire sur la ville

Faire parler les murs aveugles pour raconter Montréal. Le projet fou de Cité Mémoire est un baume pour qui erre dans la ville endormie en ces temps pandémiques. Ses fenêtres ouvertes sur le passé émeuvent par leur majesté autant que par leur humanité. Un biais assumé que racontent ses idéateurs, Michel Lemieux et Victor Pilon, et le dramaturge Michel Marc Bouchard dans Au cœur de Cité Mémoire, joli film inspirant et lumineux sur les fulgurances de cette création. Un bel objet signé Janice Zolf et Sylvie van Brabant à cueillir sur CBC GEM dès maintenant, et sur Club Illico dès le 26 novembre.