Les flâneurs

Une dame et des pions​

Avec son regard hypnotique, son élégance hitchcockienne et son jeu incandescent, Anya Taylor-Joy est l’une des meilleures actrices de sa génération. Dans Le jeu de la dame, minisérie stylisée de sept épisodes campée dans les années 1960, elle brille de mille feux en orpheline qui part à la conquête d’un univers dominé par les hommes, les tournois d’échecs. Prodigieuse, ambitieuse, passionnée, tourmentée, imparfaite, la jeune joueuse s’avère un personnage plus que fascinant comme on n’en voit que trop rarement. Chapeau au touchant Bill Camp dans le rôle de son modeste mentor. Sur Netflix.