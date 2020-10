Les flâneurs

La COVID inspire les arts. Les Fonds de recherche du Québec ont soutenu la production d’œuvres dans la série #COVIDart dans sept régions. Les murales, vitrines, livres géants et autres sculptures créés dans la foulée traitent et interprètent des sujets liés à la pandémie (distanciation physique, anosmie, rapports intergénérationnels…). On peut découvrir le projet lancé par le scientifique en chef sur son site. La pandémie stimule toutes sortes de productions, ici comme ailleurs. On peut voir également plus de 650 œuvres (souvent des illustrations) sur le compte Instagram du Covid Art Museum.