Les flâneurs

La douce folie de Jacques Ferron

Dans ses contes, les veaux poursuivent des études avancées et les médecins frayent avec les cochons. Les morts peuvent discuter dans la cuisine et saint Pierre renvoie parfois sur Terre les défunts qui n’ont pas achevé leur destin. Médecin et écrivain, Jacques Ferron a parcouru le Québec pour soigner les uns et les autres. Est-ce au cours de sa pratique qu’il a rencontré des personnages tous plus truculents les uns que les autres ? Le peintre Marc Séguin n’avait que 15 ans quand Ferron est mort, mais ses illustrations accompagnent à merveille la toute nouvelle édition des Contes de Ferron, publiée chez Hurtubise. On y retrouve 14 des 44 contes de Ferron, qui a aussi été romancier, essayiste, et dramaturge.