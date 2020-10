Un épisode de «Saturday Night Live» à saveur québécoise

Le plus récent épisode de la populaire émission Saturday Night Live comprenait un sketch à saveur canadienne — et même québécoise, avec des références au Cirque du Soleil et aux bagels de Montréal.

Dans le sketch intitulé « Bonjour, Hi ! », Issa Rae, qui était l’animatrice invitée de la semaine, incarnait une correspondante torontoise pour une chaîne de nouvelles bilingue. Avec un micro affublé du logo du réseau CBC, l’actrice et réalisatrice était à la barre du segment « Drake Watch », à la recherche du célèbre rappeur natif de la Ville Reine.

Ses interlocuteurs et elle ont adopté un accent francophone avec plus ou moins de succès en raillant sur le trafic sur le pont Jacques-Cartier, entre autres clichés.

D’entrée de jeu, le comédien Bowen Yang, qui campait le rôle d’un animateur nommé Jean-Lawrence, a souligné que l’émission était filmée en direct de Montréal, « le meilleur du Canada et le pire de la France », a-t-il plaisanté.

Dans les faits, Saturday Night Live a recommencé à se produire dans ses studios du Centre Rockefeller à New York après avoir dû adopter une formule à distance au début de la crise de la COVID-19.

Le sketch s’est conclu sur une imitation de nulle autre que Céline Dion.

L’épisode diffusé samedi soir sur les ondes de NBC et Global regorgeait d’autres clins d’œil au Canada, avec une prestation musicale de la vedette de la pop Justin Bieber et une autre apparition du comédien Jim Carrey dans la peau candidat démocrate à la présidence des États-Unis, Joe Biden.