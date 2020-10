Les flâneuses

Palpitante enquête

Il n’est pas nécessaire d’être un « maniaque » de ce qui concerne la crise d’Octobre et le FLQ pour aimer Le dernier felquiste du collègue Dave Noël et de l’ancien du Devoir Antoine Robitaille, sans doute l’un des meilleurs true crime québécois, avec en prime un cours d’histoire fort à propos de l’organisation terroriste. Remarquez que ça aide pour comprendre les subtilités et les détours de cette enquête tortueuse sur le meurtre irrésolu de Mario Bachand, militant felquiste radical et pas particulièrement « aimé » au sein de l’organisation, à Paris, en 1971. Six épisodes qui passent en un coup de vent.