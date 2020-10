Les flâneuses

Souvenirs d’Octobre​

Dans La crise d’octobre (Les éditions du Journal), abondamment illustré de coupures de presse, de photos d’archives et de documents du FLQ, Jules Falardeau, qui se défend d’être chercheur ou historien, jette un nouvel éclairage sur les événements en les resituant dans le contexte international et la mouvance d’autres mouvements révolutionnaires. Sans chercher à glorifier la violence des gestes posés par le FLQ, mais en s’appliquant à en comprendre les origines, l’auteur et cinéaste fait aussi la part belle aux témoins de l’époque, parmi lesquels Andrée Ferretti, Guy Bouthillier et Armand Vaillancourt.