6 Au studio Milan Pole Dance, dans le Vieux-Montréal, on sent une atmosphère chaleureuse, teintée en ce mercredi d’une touche de mélancolie. L’enseignante et adjointe administrative Amélie Viot se prépare à repasser en mode virtuel. Cette fois-ci, elle est prête. Elle a fait installer une « barre verticale » dans son appartement. Comme plusieurs de ses élèves d’ailleurs. « C’est sûr que ce n’est pas la même chose de danser dans son salon que dans ce studio où les plafonds sont si hauts, où il y a de l’ambiance. » Car dans les classes de pole dancing, et tout spécialement dans celles de danse exotique, où l’on enfile des talons hauts comme ça, il y a une énergie, un esprit de camaraderie. « On danse, on s’entraîne, on se surpasse, on s’encourage. On est des êtres sociaux ; on n’est pas faits pour juste rester à la maison et faire les courses ! » s’esclaffe-t-elle. Mais la prof charismatique garde le moral. Ses collègues et elles ont trouvé d’autres façons de rester en contact et de danser — de loin. Dimanche, par exemple, la star de la pole française Doris Arnold donnera un cours en ligne pour leur studio, en direct de Paris. « Nous avons tous dû nous adapter à un nouveau mode de vie, à de nouvelles contraintes, à de nouvelles restrictions tout en arrivant, malgré tout, à nous épanouir. » Une chose est sûre : « Il n’y a rien de certain en 2020 ! »