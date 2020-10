Les flâneuses

Une fable d’aujourd’hui

À lire : le poétique et pertinent Animal inc. c. Adam & Ève, de Philipe-Daniel Clément, aux Éditions du wampum. Ce petit ouvrage plein de charme et d’acuité envoie à la barre des témoins autant le soleil que la terre, le maïs, la mangouste et autres bêtes, végétaux, rocs et eau au procès des humains accusés de détruire l’habitat collectif. Et les arguments affûtés d’Adam et Ève ne feront guère le poids face à la grogne qui monte. Cette charge humoristique fait plus que bien des essais savants pour démontrer à quel point l’humanité creuse sa tombe et celle des autres sur la Terre qu’elle s’obstine à ravager.