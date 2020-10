7

Chez La Belle et la Boeuf, Joe Carps frotte ses menus au désinfectant. Son t-shirt le dit : « Joe. Gérant. » Dans les haut-parleurs, on entend l’album mythique de Hole, Live Through This. On va passer au travers. Joe et ses collègues vont passer à la livraison aussi. Mais le cœur n’est pas à la fête. Il a dû mettre plus d’une trentaine de ses 45 employés à l’arrêt pour le mois. Certains d’entre eux ont des enfants. « Depuis la fermeture en mars, tout a changé. Pour les employés, pour les clients. Désormais, les tables sont éloignées, l’ambiance n’est plus la même. » Car de l’ambiance, il y en a habituellement à la pelle dans ce lieu où les cocktails colorés remplissent les pots Masson, où les copains se réunissent, et où la musique résonne fort. Justement, à ce sujet, le groupe Boston a remplacé Courtney Love avec l’éternel More Than A Feeling. Plus qu’un sentiment, on ressent un petit vide en dedans. Surtout quand Joe nous annonce que les restaurateurs se préparent déjà à affronter une troisième, voire une quatrième vague d’ici 2021…