Les flâneurs

Les mirages de l’Islande

Le tendre documentaire de Catherine Legault Sœurs : rêve et variations est une belle incursion au royaume de la fantaisie, de la quête identitaire et de la création. À Montréal, les sœurs Tyr et Jasa, à partir de chansons folkloriques enregistrées par leur arrière-grand-mère islandaise, présentent des spectacles en vivotant avec les moyens du bord. Et voilà qu’elles découvrent enfin la terre de glace, source de leur art. Alors tout leur héritage s’illumine. Ce parcours de vie et de création, aux accents parfois puérils mais touchants, magnifie le legs et la puissance de la culture. En salles.