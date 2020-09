Qu’est-ce que la résistance ? Dans le cabaret qui en porte le nom, treize lecteurs en présenteront des manifestations. Chacun aura cinq minutes, un texte, une voix. Tant de force.

Mounia Zahzam a choisi les mots d’Amin Maalouf. Elle s’est reconnue dans Les identités meurtrières, où l’écrivain franco-libanais « ouvre un dialogue pour aller à la rencontre de l’autre ».

Tatiana Zinga Botao, elle, a sélectionné un extrait de NoirEs sous surveillance, de Robyn Maynard. De cet essai fouillé sur les oppressions que subissent les communautés noires et autochtones, elle a tiré un passage traitant d’éducation.

Sarah Berthiaume a, pour sa part, élu La consigne lumineuse, de Véronique Côté. « Un texte sur le parcours d’une simple citoyenne qui pose un geste pour un inconnu, qui met le pied à terre pour la justice sociale. »

Toutes trois ont décortiqué leur choix, leur signification. Après ces mois de confinement, les mots voulaient sortir, devaient sortir. « Je me suis sentie muselée, vraiment, confie Tatiana. Et j’ai su que, dès l’ouverture des théâtres, il faudrait que je dise tout. Tout, tout, tout, tout, tout. Et vite. C’est fini, la peur de parler de choses importantes et d’être mise de côté. C’est fini, le petit consensus heureux de Tatiana ! »

Dans cette soirée formée de plusieurs voix et de plusieurs formes littéraires (« comme des bonbons mélangés », dixit Sarah), l’humain sera sondé, des pistes de réflexion ouvertes. Mais il y aura autre chose aussi. « Ce sera comme une grosse puff de courage qui va nous donner la force de poursuivre, croit la dramaturge. Parce qu’elle continue, cette pandémie étrange qui nous ronge. »

Et parce que le simple fait de se retrouver « au cabaret » est chargé et fragile, disent-elles. « Tant qu’on ne sera pas sur scène, remarque Tatiana, je n’y croirai pas. »

Important également : les spectateurs qui se rendront sur place le feront de leur propre gré. Pas, comme l’illustre Mounia, parce qu’une plateforme toute puissante le leur aura suggéré. « C’est fini, Facebook, s’il vous plaît ! Et les algorithmes qui choisissent ce qu’on veut lire et entendre ! lance celle qui, dans le film Fabuleuses, jouait justement une musicienne réfractaire aux réseaux sociaux. C’est devenu dangereux, Alors que là, j’ai choisi ce texte. C’est ça que j’ai envie de partager. Et si vous voulez l’entendre, vous devez venir au théâtre. »

D’autant plus que c’est au théâtre, dit l’autrice d’Antioche, Sarah, que l’on trouve « la joie de se rassembler pour se raconter des histoires ».

La joie des actrices réunies est d’ailleurs palpable. Mounia présente un « extrait de l’extrait » qu’elle a choisi. « Alors ça va comme suit : “Respecter quelqu’un, respecter son histoire, c’est considérer qu’il appartient à la même humanité et non à une humanité différente, à une humanité au rabais.” »

C’est à l’école de théâtre que l’actrice vue au petit écran dans Med, notamment, a découvert les écrits d’Amin Maalouf. « Ma directrice m’a dit : “Mais toi, Mounia, pourquoi tu dis mon pays quand tu parles de l’Algérie ?” Et j’ai fait : “Ah, tiens, pourquoi je dis mon pays quand je parle de l’Algérie ?” Mais c’est vrai. C’est mon pays. Comme quand je suis ailleurs, je dis que mon pays, c’est le Canada. Et quand je parle avec d’autre monde, mon pays, c’est le Québec. Tout dépend de qui pose la question. »

Des questions, le thème de la soirée en soulève beaucoup : solidarité, identité, cohésion. « La résistance, je la vois comme un rocher solide qui, sans bouger, sans attaquer, confronte et casse les grosses vagues, ajoute la comédienne. C’est cette solidité qu’apporte la scène, qu’apportent les mots. Et ces mots vont rester, peu importe. »

Tout comme le désir de se réunir. Tatiana, qui a joué au grand écran dans Jeune Juliette, raconte que, pendant un moment, elle ne voulait pas revenir, pas tout de suite en tout cas, dans les salles de théâtre ou de cinéma. « Mais j’avais sous-estimé à quel point j’avais besoin de la collectivité. »

Routine et désillusion

« Au théâtre, on allume les lumières pour voir tout ce qui se passe, remarque Mounia. Et j’ai l’impression que c’est ce qu’on a fait par rapport à la planète. Pour dire : “Regardez ça. Et ça. Et ça. Comment ferons-nous face à ces crises ?” »

Peut-être par les arts vivants. Et par la flamme qui a été ravivée à l’idée de les pratiquer. « Je me suis rappelé que je ne fais pas du théâtre parce que je trouve ça cool, mais bien pour me battre pour que les voix des communautés plus marginalisées soient entendues, dit Tatiana. S’écouter, se rappeler qu’on existe, qu’on est une communauté… C’est ça, le théâtre. Et on l’avait oublié. On consommait de l’art. Mais l’art est un acte que l’on porte. »

Et la résistance qu’elles portent en elles, comment se manifeste-t-elle ?

Pour Mounia, elle passe par le questionnement constant, la lecture, l’information. « Parce qu’un peuple qui n’est pas informé est un peuple faible. »

Sarah, elle, combat « la routine, l’angoisse, le discours ambiant, la désillusion. Nos vies sont une superposition de millions de résistances. Et il n’y en a pas une plus noble qu’une autre. »

« Rien qu’en étant des femmes, on résiste quotidiennement, ajoute Tatiana. Vivre, c’est résister. »

« Au chaos », renchérit Sarah.

« À l’inconnu », lance Mounia.

« On va sortir d’ici déprimées ! » dit en s’esclaffant leur collègue.

Sortons plutôt en rappelant qu’avec cette « saison alternative » du Quat’Sous, le directeur artistique et metteur en scène du Cabaret, Olivier Kemeid, disait vouloir faire face à la pandémie sans pour autant que cette dernière « avale tout ». Les trois artistes approuvent cette décision.

Le confinement a tellement changé notre vision du monde, nul besoin de trop insister, souligne Sarah. « Le sens va se remplir tout seul. »