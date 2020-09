Les flâneurs

Portrait de famille

À l’affiche à travers le Québec (et souvent à guichets fermés) depuis près d’un mois, Les Rose, portrait intime et politique que Félix Rose dresse de sa célèbre famille, sera offert gratuitement sur le site de l’ONF dès le 27 septembre et diffusé le même jour à TVA. Ce film à la première personne, porté par les abondantes archives sonores et visuelles qui racontent des pans encore très sensibles de notre histoire politique et la trajectoire militante et personnelle des Rose, vaut particulièrement le détour pour le témoignage de son oncle, Jacques Rose, qui s’ouvre pour la première fois sur les événements d’octobre 1970 et le reste.