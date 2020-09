Culture: un milliard en moins à cause des géants du Web

Un milliard de dollars en moins dans l’écosystème culturel canadien d’ici 2023: c’est, selon une évaluation du ministère du Patrimoine canadien, l’impact qu’auraient les géants du Web s’il n’y avait pas de changement législatif au Canada. Mais le ministre Steven Guilbeault l’a assuré en entrevue éditoriale au Devoir : Ottawa va forcer ces entreprises à remettre une bonne partie de l’argent qu’elles accaparent.

« Les projections du ministère du Patrimoine, c’est plus d’un milliard de dollars en moins pour les productions canadiennes et québécoises d’ici 2023, a révélé M. Guilbeault jeudi matin. Nous, on veut inverser cette tendance-là et aller chercher l’argent là où il se trouve. Le projet de loi [sur la radiodiffusion, qui sera déposé cet automne] vise à faire en sorte qu’il y ait une contribution de ces géants pour rééquilibrer un peu. »

L’évaluation d’un milliard — c’est la première fois qu’Ottawa quantifie l’effet des géants du Web — englobe différentes choses. « Les gens se débranchent de plus en plus des câblodistributeurs, qui paient des redevances [servant à financer la production locale], a relevé le ministre. [Il y a aussi] la diminution de l’assiette publicitaire pour les diffuseurs traditionnels canadiens, qui va de plus en plus pour les géants du Web. L’un dans l’autre fait en sorte que pour les prochaines années, il y aurait un milliard de dollars de moins de disponibles pour les créateurs, nos artisans au Québec et Canada. »

Selon Steven Guilbeault, le projet de loi qu’il déposera dans les prochaines semaines va permettre de renverser cette tendance. « Ce qu’on veut : plutôt que d’avoir d’ici trois ans un déficit d’un milliard, l’objectif est d’avoir quelques centaines de millions de plus par année qui soient investis [par les plateformes américaines]. C’est difficile de donner un chiffre exact, mais on est dans l’ordre de centaines de millions de plus qui seront investis année après année, et cet argent va venir des géants du Web. Il ne viendra pas des diffuseurs canadiens qui font déjà leur effort. »

Responsabiliser

Deux autres projets de loi sont au programme des prochains mois, a indiqué le ministre : un sur les « droits voisins » — pour forcer Google et Facebook à rémunérer les médias pour l’utilisation de leurs contenus —, et un autre sur « toute la question des discours haineux en ligne, la pornographie juvénile » — un engagement libéral de la dernière campagne.

Globalement, Steven Guilbeault promet de « responsabiliser ces entreprises » numériques qui évoluent présentement sans aucune contrainte réglementaire au Canada.

Le projet de loi sur la radiodiffusion imposera « des obligations de dépenses et d’investissements » aux Spotify, Netflix, Disney et autres gros joueurs vers qui convergent les habitudes de consommation culturelle. Elles seront aussi soumises à « des exigences sur le français et la découvrabilité », un concept qui est un peu l’équivalent de la mise en vitrine.

« Nous savons que ces entreprises génèrent beaucoup de revenus et de profits au Canada, mais on ne sait pas très bien comment, a ajouté Steven Guilbeault. On veut donner au CRTC [Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes] les outils nécessaires pour aller chercher cette information, ce qu’ils ne peuvent pas faire présentement. Je ne suis pas intéressé par les algorithmes, comment Netflix programme ses trucs. Les compagnies sont réfractaires à ça et ça ne nous intéresse pas…. Mais, par contre, je veux qu’on puisse savoir Netflix a combien de membres au Canada, génère combien de revenus, et même chose pour les autres. »

Les compagnies seront donc soumises à certaines obligations de transparence. « Il faut avoir cette information pour être en mesure de comprendre si leur contribution au contenu est adéquate, si le niveau d’efforts est là », fait valoir M. Guilbeault.

Rapport Yale

Ottawa a reçu en janvier dernier le rapport du comité d’experts qu’il avait mandaté pour étudier l’avenir des communications au Canada. Volumineux et ambitieux, le rapport Yale proposait 97 recommandations qui traçaient les contours d’une révolution du secteur.

Jeudi, Steven Guilbeault a indiqué que le projet de loi qu’il déposera respectera l’esprit du rapport — sans toutefois en épouser chaque proposition. Outre l’intégration des géants du Web au giron réglementaire, la nouvelle loi fera aussi en sorte de moderniser tout le système des licences de diffusion qu’octroie le CRTC.

Le rapport Yale proposait d’adopter un modèle hybride — les diffuseurs traditionnels auraient toujours besoin de licences, mais ceux numériques devraient participer à un « régime d’enregistrement » auquel seraient rattachées des obligations. « Le système mixte nous a beaucoup inspirés pour la réforme de la loi », a confié M. Guilbeault en ajoutant que ce ne serait « pas nécessairement dans ces termes ». « Le système en place nous a bien servis pendant des décennies, a-t-il souligné. Mais il faut le moderniser et lui ajouter tout un volet pour les géants du web. »

Le CRTC sera doté de pouvoirs étendus, a indiqué le ministre, tout en assurant que cette instance ne va « pas s’intéresser au contenu ». « Le Conseil a présentement très peu d’outils dans sa boîte… Son seul outil [face à ceux qui ne respectent pas les règles], c’est une bombe nucléaire : enlever une licence. On veut lui donner des outils » permettant notamment d’imposer des amendes aux récalcitrants.

Parmi les recommandations du rapport Yale qui risquent de ne pas être suivies, il y a celle de fusionner Téléfilm Canada et le Fonds des médias du Canada. « On ne réussira pas à s’attaquer à tout, dit M. Guilbeault. On a circonscrit pour être capable de le faire passer au Parlement », où les libéraux sont minoritaires.

De même, la proposition que Radio-Canada abandonne « graduellement la publicité de tous ses supports de diffusion au cours des cinq prochaines années, en commençant par les contenus de nouvelles » — cela en échange d’un financement rehaussé et stable — restera vraisemblablement lettre morte. « Le modèle de dire : on va rendre ça complètement indépendant des fonds gouvernementaux a des avantages, mais aussi des risques, fait valoir Steven Guilbeault. Si Radio-Canada ne dépend que du gouvernement, et que le gouvernement n’y est pas favorable, on compromettrait sa viabilité à long terme. »

Médias

Concernant l’aide aux médias, Steven Guilbeault a assuré que les sommes promises dans le budget 2019 seront bientôt débloquées. « Ça s’en vient », a-t-il dit.

Les entreprises qui se qualifient pourront bénéficier d’un crédit d’impôt sur leur masse salariale. Or, le processus de qualification est encore en cours — Le Devoir n’a par exemple pas reçu de confirmation qu’il répond aux critères déterminant qui est un média admissible, a indiqué son directeur, Brian Myles, durant l’entrevue éditoriale.

Annoncé bien avant que la pandémie de COVID-19 n’accentue la pression sur les entreprises de presse déjà secouées par une crise, le plan d’aide fédéral comprend aussi un volet sur la philanthropie. Mais les règles actuelles ne permettent essentiellement à personne de se qualifier.

Mandaté par Ottawa, le Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite avait noté dans un rapport publié à l’été 2019 que « la législation actuelle exclut des organismes comme Les Amis du Devoir, qui soutiennent le journalisme depuis longtemps et qui pourraient jouer un rôle important dans le financement futur du journalisme ».

« Si on a mis en place un programme qui ne fonctionne pas, c’est certain qu’il faut corriger le tir », a dit M. Guilbeault.