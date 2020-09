Décès de la chanteuse et comédienne Annie Cordy

La chanteuse et comédienne belge Annie Cordy, interprète de succès populaires comme Tata Yoyo et La bonne du curé, est décédée vendredi à l’âge de 92 ans près de Cannes, dans le sud de la France.

« Elle a fait un malaise vers 18 h. Les pompiers sont arrivés très vite, ont tout tenté pour la ranimer », a indiqué sa nièce Michèle Lebon, qui vivait avec elle depuis des années. « Elle est partie en quelques minutes ».

Avec son tablier immaculé de bonne du curé, ses nattes articulées de Frida Oum Papa et son truc en plume de Tata Yoyo, la reine du music-hall français a consacré sa vie à la scène où elle ne voulait donner Que du bonheur, titre d’un spectacle jazz et swing qu’elle donna au Casino de Paris et à l’Olympia.

Léonie Cooreman est née à Laeken, quartier de Bruxelles, le 16 juin 1928. « La France est mon pays et la Belgique ma patrie », disait-elle.

Blonde piquante, elle débute dans des orchestres en chantant des standards américains, avant d’être engagée comme meneuse de revue au Bœuf sur le toit à Bruxelles, puis à Paris au Lido en 1950 où elle devient Annie Cordy.

D’opérettes en comédies musicales (La route fleurie avec Georges Guétary et Bourvil, Visa pour l’amour avec Luis Mariano, Hello Dolly), en passant par le rire, la chanson, le théâtre, le cinéma et les téléfilms, l’infatigable fantaisiste fait preuve d’un perfectionnisme quasi maniaque. Elle enchaîne répétitions, tournées, enregistrement de chansons et plateaux de cinéma, à un rythme impressionnant.

Et l’amuseuse professionnelle était également une excellente actrice. Après avoir débuté avec Sacha Guitry (Si Versailles m’était conté, 1953), elle a élargi et ému son public par des rôles dramatiques dans Le passager de la pluie de René Clément, Le chat (Pierre Granier-Deferre) ou La rupture (Claude Chabrol).

En 2015, elle sonne tout aussi juste dans son rôle de grand-mère fugueuse dans Les souvenirs de Jean-Paul Rouve.

Une incarnation de la « belgitude »

La première ministre belge Sophie Wilmès a salué vendredi soir une incarnation de la « belgitude », mêlant humour et modestie, à l’unisson de tout un pays rendant hommage à une de ses plus célèbres ambassadrices.

« Annie Cordy était une artiste accomplie dont l’humour et la joie de vivre représentaient si bien cette “belgitude” que l’on aime tant », a réagi dans un tweet la dirigeante libérale francophone.

« Elle a conquis le cœur de nombreuses générations » et « nous manquera terriblement », a ajouté Mme Wilmès.

Les anciens premiers ministres Elio di Rupo (2011-2014) et Charles Michel (2014-2019) ont également salué sa mémoire dans la soirée, sur Twitter. Le second, devenu fin 2019 président du Conseil européen, a souligné « sa joie de vivre pétillante » et sa « bonne humeur contagieuse ».

« L’énergie et la joie de vivre d’#AnnieCordy nous semblaient immortelles… Bruxelles perd ce soir une de ses plus pétillantes ambassadrices. Ciao Tata Yoyo ! » a lancé de son côté la ministre bruxelloise Nawal Ben Hamou.

Dans une de ses dernières apparitions publiques dans la capitale belge, Annie Cordy avait participé en juillet 2018 à l’inauguration d’un parc à son nom dans la commune bruxelloise de Laeken où elle était née.

« Cela fait un effet incroyable d’être ainsi reconnue par les siens », avait-elle alors déclaré à l’AFP.

Une photo de cet hommage public de l’été 2018 a été tweetée par le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, qui a regretté la perte d’« une citoyenne d’honneur » et d’« une grande dame ».