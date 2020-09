Les flâneuses

La réalité virtuelle de la Mostra

Il faut se rendre au Centre Phi pour découvrir, hors lagune, les 39 œuvres de réalité virtuelle proposées à la Mostra de Venise. Casque sur tête et manettes en main, on s’offre un fragment du parcours (qui pourrait prendre la journée). Et c’est saisissant ! Entre les dessins oniriques et thérapeutiques de Francis Gélinas dans Cancre mou, l’exploration immersive de la mer morte d’Adi Lavy dans Once Upon a Time in a Sea, et les petits algorithmes ravageur de Pietro Gagliano dans Agence, c’est le pays des merveilles. Le public pourra s’envoler sur les rêves de ces artistes jusqu’au 12 septembre.