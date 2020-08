Les flâneuses

Initiation à l’amour

Nul besoin d’être amateur de téléréalités pour apprécier Histoires d’amour et d’autisme (Love on the Spectrum en v.o.) sur Netflix, une production australienne qui suit des jeunes atteints du trouble du spectre de l’autisme qui tentent de trouver l’amour (avec un peu d’aide du « gars des vues ») ou qui l’ont trouvé, et qui se confient sur cette expérience nouvelle, déstabilisante, parfois désagréable, mais séduisante. Plus près du documentaire que d’Occupation double et cie, cette émouvante série ouvre une fenêtre sur la tête de jeunes qui apprennent à ouvrir leur cœur.