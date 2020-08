Québec réclame du MBAM le remboursement d’un octroi de 10 millions

Après avoir lancé une enquête indépendante sur la situation au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) suite au renvoi de sa directrice générale Nathalie Bondil, Québec souhaite maintenant récupérer sa subvention de 10 millions allouée au musée pour réaliser une aile Riopelle d’ici 2023, a appris le Devoir. Des membres du CA doivent se rendre à Québec jeudi pour discuter de la situation, ont indiqué des sources concordantes.

Québec a écrit au MBAM le 19 août réclamant le remboursement complet de cette somme qu’il lui a octroyée au mois d’avril, indiquent des sources proches du dossier. Trois membres du CA, dont son président Michel de La Chenelière, doivent rencontrer des membres du cabinet de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, jeudi dans l’espoir de les faire changer d’opinion.

Si le cabinet de Mme Roy a confirmé au Devoir l’existence et l’envoi d’une lettre adressée au président du CA mercredi dernier, il a refusé d’émettre tout commentaire sur son contenu ou sur l’organisation d’une rencontre à Québec. Le MBAM et le président de son CA ont quant à eux signifié ne pas avoir « de commentaire à faire ».

Cette subvention de 10 millions devait exclusivement contribuer à réaliser une nouvelle aile consacrée au peintre Jean-Paul Riopelle au MBAM. L’ouverture était prévue en 2023 à l’occasion du centenaire de sa naissance.

Or, le projet totalisant 20 millions de dollars était mené de concert avec Nathalie Bondil, qui s’est fait montrer la porte par le CA le mois dernier. Ce dernier a justifié sa décision par le refus de Mme Bondil de s’attaquer aux problèmes de harcèlement psychologique qui régnait au MBAM.

La Fondation Riopelle avait annoncé dans la foulée la suspension de toutes négociations avec le musée, estimant « sage » d’attendre les conclusions de l’enquête indépendante lancée par Québec dans le but de déterminer s’il y a un « problème de gouvernance » à l’institution.

Contactée par Le Devoir mercredi, la directrice générale de la Fondation, Manon Gauthier, a confirmé l’existence cette lettre envoyée au MBAM, sans en détailler son contenu. « Nous en avons été informés le 19 août par le cabinet de la ministre de la Culture et le MBAM. Évidemment on en prend acte, mais il ne revient pas à la fondation de s’ingérer dans ce dossier », explique-t-elle.

Quoiqu’il arrive, la Fondation poursuit sa mission et un hommage à Jean-Paul Riopelle aura bel et bien lieu « dans un espace prestigieux », assure Mme Gauthier.

Pour Michel Nadeau, président du Comité de placements au MBAM, il serait « plus que dommage » que le musée soit privé de « l’aile Riopelle ». « C’est un grand projet qui aurait permis au musée de briller. C’est triste de voir qu’il risque de lui glisser des mains en raison de la confusion qui règne sur la gouvernance actuelle », déplore celui qui est aussi expert en finance et en gouvernance.

À son avis, il est encore temps de rectifier le tir. « Le Conseil pourrait trouver une entente raisonnable avec Mme Bondil pour qu’elle termine son mandat en s’occupant de certaines expositions sans pour autant retourner dans sa chaise de directrice générale. Ce serait un bon compromis, je crois », suggère-t-il.

Pour Joe Battat, qui siège sur le CA du MBAM depuis 12 ans, il serait utopique d’espérer un retour de Nathalie Bondil. « Ce dossier a été traîné sur la place publique et ç’a créé beaucoup d’animosité entre elle et le Conseil. Je doute qu’elle accepte de revenir et je doute que le Conseil reconsidère sa position. »

L’homme d’affaires et collectionneur montréalais est le seul à avoir voté contre le congédiement de Mme Bondil le mois dernier. Assurant n’être dans le camp de personne, il estime que le CA a failli à sa tâche en choisissant cette option plutôt que de chercher d’autres moyens, moins dommageables pour le musée, afin de régler les conflits internes.

« Comme CA on se doit d’accompagner un directeur, l’aider à régler les situations de conflit et non le virer au moindre problème. Mme Bondil n’est pas une personne parfaite, mais on aurait pu travailler avec elle pour résoudre un à un les problèmes », croit-il.

Déçu par la façon dont les autres membres du CA ont décidé de gérer la situation et ressentant un « inconfort » à l’idée d’être le seul dissident, M. Battat ne compte pas demander le renouvellement de son mandat lors de l’assemblée générale virtuelle du 29 septembre. « C’est sans regret, je n’ai plus ma place dans ce CA », soutient-il.

Manque de transparence

Car à ses yeux, le manque de transparence est flagrant et problématique au sein du CA. Il donne l’exemple de la lettre envoyée par Québec pour récupérer le montant de la subvention du projet de « l’aile Riopelle ». « La rumeur court depuis plusieurs jours, mais personne n’en a jamais parlé au Conseil d’administration lundi. Il me semble que c’est digne d’une mention ! », déplore-t-il.

M. Battat juge également que la gestion des conflits internes est un exemple du manque de transparence au CA. Le rapport sur le climat du musée réalisé par une firme indépendante de ressources humaines et rendu le 28 février au CA ne s’est en fait retrouvé que dans les mains de son président, Michel de la Chenelière. « Les autres membres n’ont jamais lu le rapport. Michel nous a expliqué oralement qu’il y avait un climat toxique, qu’il avait essayé de travailler avec Mme Bondil, mais qu’elle avait refusé ses propositions. Il ne voyait plus d’autre option que proposer son renvoi. »

Les membres du CA ont tenté d’obtenir le rapport, mais leur demande a été refusée en raison de la confidentialité des témoignages. « Pourquoi tant de résistance à montrer ce rapport ? Me semble de caviarder des noms ça se fait souvent, ce n’est pas difficile », insiste M. Battat.

Ce n’est sans compter que Nathalie Bondil n’a jamais eu l’occasion de s’expliquer devant le CA, ajoute-t-il. « Ce n’est pas juste et équitable comme traitement. »

À quelques semaines d’abandonner le navire, il espère que le MBAM pourra se relever de cette période d’incertitudes tout en gardant son dynamisme, sa notoriété et la qualité de ses expositions.