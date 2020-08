Les flâneuses

Des gens normaux

La plateforme porte bien son nom : on trouve de petits bijoux sur CBC Gem, l’équivalent anglophone de Tou.tv. Dernière découverte : Normal People, une série de Hulu basée sur le roman de Sally Rooney. De la campagne irlandaise à Dublin, on suit Connell et Marianne, des personnes foncièrement différentes mais qui ne semblent à la maison que quand elles sont ensemble. Les textes sont d’une grande finesse et les personnages complexes, mais crédibles. En fiction sur l’apprentissage de soi et les douleurs du passage à l’âge adulte, on fait difficilement mieux.