Les flâneuses

Les origines d’un drôle de grincheux

Il faut connaître et apprécier Monsieur Mousteille, personnage culte de l’univers des Appendices, misanthrope coincé et économe à l’excès qui prodigue des conseils pratiques et philosophiques dans des capsules « VHS », pour trouver son compte dans la « motobiographie » que lui a concoctée son créateur et interprète, Julien Corriveau. Dans ce récit de vie à la première personne, Corriveau construit habilement les origines de ce grincheux à langue qui fait écho à celle de Sol, à travers des aventures et non-aventures rocambolesques qui font sourire et rigoler franc, mais qui s’avèrent parfois étonnamment émouvantes.