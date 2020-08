Patrimoine canadien amorce une consultation des organismes culturels

Le ministère du Patrimoine canadien a entamé une consultation auprès des organismes culturels, notamment dans le domaine des arts vivants, pour évaluer leurs besoins au terme de cinq mois d’une pandémie qui les a très durement touchés.

C’est ce que le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, a dit mardi, en marge d’une conférence de presse sur l’octroi d’une subvention de 1 504 556 $ pour la rénovation du bâtiment de l’Usine C, de ses salles et de ses équipements.

Le ministre a aussi annoncé que la deuxième phase du fonds d’urgence de 500 millions du gouvernement fédéral pour le milieu culturel, annoncé au printemps dernier, allait toucher des organismes qui ne reçoivent généralement pas de subventions de Patrimoine canadien, comme les salles de spectacle ou les organisations culturelles émergentes ou marginales.

Selon les données fournies par le ministère et compilées par Statistiques Canada en mai dernier, 8,9 % des entreprises de l’industrie de l’information et de l’industrie culturelle ont dû mettre à pied l’ensemble de leurs effectifs au début de la pandémie. Ce chiffre grimpe à 20 % lorsqu’on regarde dans la section des entreprises des arts, spectacles et loisirs. On lit aussi, sans surprise, que « plus des trois quarts des entreprises des secteurs des arts, des spectacles et des loisirs (80,3 %) ont subi des baisses de revenus de 30 % ou plus ».

En juillet dernier, la Coalition canadienne des salles de spectacle indépendantes disait craindre que 90 % de ses membres au pays doivent fermer leurs portes prochainement sans une aide gouvernementale d’urgence.

Mais le ministre Guilbeault dit être persuadé que son gouvernement a les reins suffisamment solides pour soutenir l’industrie culturelle à travers cette crise, malgré l’endettement qu’il contracte. Cet ancien militant environnementaliste mentionnait d’ailleurs que l’industrie culturelle générait 30 % plus d’emplois que celle du pétrole.

En incluant les versements effectués à travers la prestation canadienne d’urgence ainsi que l’ensemble du fonds d’urgence de 500 millions, qui devrait être prolongée sous une autre forme bientôt, Steven Guilbeault estime que le gouvernement fédéral a versé à ce jour quelque 3 milliards de dollars pour venir en aide à l’industrie du spectacle.

L’Usine C, quant à elle, entame une série de rénovations et prévoit d’annoncer le lancement de sa prochaine saison, prévue en 2021, à temps pour le 25e anniversaire de l’organisme.

« Dans une usine C complètement rénovée », a annoncé mardi la directrice générale de l’Usine C, Danièle de Fontenay, cofondatrice, et directrice générale et artistique de l’Usine C.

Les travaux réalisés totaliseront un budget de 5 600 000 $. Le gouvernement du Québec y contribue pour sa part à hauteur de 3 875 500 $, et 300 000 $ proviennent d’une campagne de collecte de fonds.

On prévoit la construction d’une salle de répétition au 4e étage, pour les compagnies et les artistes en résidences de recherche et de création. Un million de dollars seront consacrés à l’acquisition d’équipements techniques, destinés notamment à la diffusion virtuelle. Les espaces destinés au public seront aussi améliorés. Le concept de salles à géométrie variable sera préservé.

Rappelons que l’Usine C se situe dans un ancien bâtiment industriel de 50 000 pieds carrés, dans le quartier Centre-Sud de Montréal. C’est la firme Saucier + Perrotte, qui avait effectué les rénovations en 1995, qui procédera aux rénovations de cette année.