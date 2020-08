Les flâneurs

Chercheur d’or spatial

Une belle trouvaille de confinement que le jeu en accès anticipé pour PC et Xbox One Deep Rock Galactic. Dans ce jeu de tir du studio Ghost Ship Games, on prend la place d’un Nain (dans le sens de Tolkien) qui travaille pour une compagnie minière intergalactique. En équipe, on pénètre au plus profond de planètes extraterrestres générées automatiquement afin d’en extraire les minéraux précieux. Attention, par contre, puisque la faune locale est… peu coopérative. Génial pour passer des soirées entre amis, mais à distance. Sur Steam et le Microsoft Store.