Les flâneurs

Dans la tête de Kojima

On salue l’arrivée de Death Stranding sur la plateforme Windows un peu plus de huit mois après sa sortie sur la console de salon de Sony. Non seulement cette version définitive présente-t-elle les avancées techniques auxquelles on s’attend d’une adaptation pour PC — textures et éclairages améliorés, résolution plus élevée —, mais elle permettra à plus de gens d’explorer l’Amérique postapocalyptique magnifique (et troublante) de Hideo Kojima. Avec Norman Reedus dans le rôle principal et, entre autres, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux et Guillermo del Toro, on ne peut que le recommander. Sur Steam et Epic.