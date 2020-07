L’agence Phaneuf a mis un terme à ses relations professionnelles avec l'humoriste Julien Lacroix à la suite d’allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles rapportées par Le Devoir.

Dans un bref message, l’agence confirme ne plus représenter l’humoriste de 27 ans. « Nous ne voulons pas faire d’entrevue à ce sujet », indique-t-on.

Cette annonce survient quelques heures après la publication d’un reportage où neuf femmes ont témoigné au Devoir d’allégations d’agressions ou d’inconduites sexuelles.

Julien Lacroix n’a pas accepté nos demandes répétées d’entrevue, qui lui aurait permis d’obtenir les informations détaillées obtenues de nos sources et les commenter. Il a demandé plutôt d’obtenir ces informations détaillées, y compris le nom de nos sources, avant de décider s’il nous accorderait une entrevue ou pas. Face à une liste descriptive des événements relatés ici, il a fait savoir qu’il considère qu’elle recelait des allégations non fondées et diffamatoires.

Le lauréat de quatre Olivier a publié tôt lundi un message sur sa page Facebook où il soutient avoir « fait des conneries dans [sa] courte vie », mais estime de son côté ne pas avoir « pu donner [sa] version des faits ».

Dans sa publication, il a également annoncé qu’il se retire de ses activités afin de prendre du recul et de réfléchir « aux recours qui s’offrent » à lui.