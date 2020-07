Les flâneurs

Délice indien​

Roman d’à peine une centaine de pages, La vengeance du carnivore (Robert Laffont), d’Upamanyu Chatterjee (Les après-midi d’un fonctionnaire très déjanté), nous transporte en Inde, de la fin des années 1940 au début des années 1970, où un magistrat jure de devenir végétarien après qu’un serviteur eut tué son employeur et sa famille pour se délecter de leur ragoût de bœuf. Alliant savamment humour noir et satire sociale, ce savoureux récit risque d’ébranler les convictions des plus ardents amoureux de la viande. Les végétaliens et autres défenseurs de la cause animale ne pourront que s’en réjouir.