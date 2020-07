Le Musée d’Orsay n’a pas rompu ses liens avec le MBAM

Contrairement à ce que rapportait jeudi un média spécialisé, le Musée d’Orsay n’a pas rompu les liens avec le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM).

La publication The Art Newspaper « doit corriger son papier », a indiqué vendredi au Devoir la directrice des communications du Musée d’Orsay (MO). « Laurence des Cars [présidente du MO et de l’Orangerie] n’a pas déclaré rompre toute collaboration avec le MBAM. »

Un article mis en ligne jeudi par The Art Newspaper affirmait que le MO avait coupé les ponts avec le MBAM en réaction au congédiement de Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du MBAM jusqu’à lundi.

Dans les faits, Mme des Cars dit « n’avoir eu à ce jour aucune nouvelle de la direction du musée de Montréal concernant l’exposition Les origines du monde. L’invention de la nature au XIXe siècle. Aucune décision n’est prise à ce stade concernant l’étape à Montréal, et l’exposition aura bien lieu au Musée d’Orsay à partir du 10 novembre 2020 »

Le MBAM a pour sa part précisé que « l’exposition fait encore partie de [sa] programmation à venir en hiver 2021, tel qu’annoncé en novembre 2019 ».

Mme des Cars n’a par ailleurs pas souhaité répondre à nos questions sur le dossier de Nathalie Bondil. Dans l’article de The Art Newspaper, elle disait être « scandalisée » par la décision du C.A. du Musée montréalais.

Prudence…

Contrairement à plusieurs directeurs et directrices de musées français, la communauté muséale québécoise est jusqu’ici demeurée très discrète dans la crise qui secoue le MBAM.

Joint vendredi, le directeur général de la Société des musées du Québec (dont le MBAM est membre) s’étonnait de la vivacité des réactions en France. « Je ne sais pas comment serait perçue la situation inverse, se demande Stéphane Chagnon. Mais ça me semble hasardeux de prendre position quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants d’un dossier, surtout quand on est loin comme ça. »

La SMQ s’en tient de son côté à un refus de commenter. « On suit la situation attentivement, et on trouve dommage de voir ce qui se passe. Ça affecte toute la communauté. Mais il y a plusieurs zones d’ombre et il faut aller au fond des choses » avant de s’exprimer là-dessus, estime-t-il.

M. Chagnon dit souhaiter que l’exercice commandé par le gouvernement Legault — une évaluation de la gouvernance du MBAM par une firme indépendante — permette de répondre à toutes les questions.