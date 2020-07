Les flâneurs

Inédite Nin​

Élégamment traduit par Agnès Desarthe, L’intemporalité perdue et autres nouvelles (Nil) regroupe des récits de jeunesse inédits d’Anaïs Nin, écrits entre 1929 et 1931. De sa plume exquise, avec un soupçon d’onirisme et un zeste de surréalisme, elle nous transporte dans le Paris des années jazz où évoluent aspirants écrivains, peintres en panne d’inspiration, sensuelles danseuses de flamenco, actrices vieillissantes et mystérieuses bourgeoises mondaines, tandis qu’elle livre ses réflexions pleines d’esprit et d’humour sur la vie, l’amour, le désir et l’art. Aussi inclassable qu’intemporelle.